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Олександр Ткаченко пішов з посади гендиректора «1+1». Фото: liga.net

Ткаченко пішов з посади генерального директора каналу «1+1»

20 сер 2019, 14:50
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Обраний народний депутат від партії «Слуга народу» Олександр Ткаченко пішов з посади генерального директора телевізійної групи «1+1 media».

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Таким чином політик вийшов з телебізнесу. Свою частку телеканалу «1+1"у 5% він продав інвестиційній компанії. Про це Ткаченко заявив на зустрічі з журналістами, 20 серпня передає LIGA.net.

Він додав, що журналісти, які володіють частками холдингу, і стали депутатами теж збираються продавати свої частки в компанії. Ткаченко залишиться почесними президентом телеканалу.

За інформацією видання, телегрупа «1+1 media» змінює структуру управління холдингу. До складу правління увійшли шість осіб: керівник телевізійного бізнесу Максим Кривицький, голова напрямку платного телебачення та Shared Services Ярослав Пахольчук та керівник «1+1 Digital» та інновацій Ганна Ткаченко. Також до складу правління медіахолдингу увійшли гендиректор ТРК «Студія 1+1» В’ячеслав Миенко, фінансовий директор Дмитро Тузов та директор з маркетингових комунікацій Світлана Павелецька.

Як відомо, Олександр Ткаченко є дев’ятим номером у політичній партії «Слуга народу». Його називають кандидатом на посаду голови Київської міської державної адміністрації.

Нагадаємо, до нового складу Верховної Ради увійдуть зірки шоу-бізнесу, коміки, спортсмени і працівники каналу олігарха Ігоря Коломойського. Зокрема, нардепами стануть телеведучі Олександр Скічко, Роман Грищук, Микола Тищенко, весільний тамада Ігор Кривошеєв, представники студії «Квартал 95».


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