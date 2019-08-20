Справа Вишинського: суд відклав розгляд скарги захисту на арешт, фото — Цензор

https://racurs.ua/ua/n125749-sprava-vyshynskogo-sud-vidklav-rozglyad-skargy-zahystu-na-aresht.html

Ракурс

Подільський райсуд Києва 20 серпня відклав розгляд скарги захисту на арешт головного редактора РІА «Новости-Украина» Кирила Вишинського. Це сталося через хворобу судді.

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Адвокати Вишинського апелюють до рішення суду попередньої інстанції, який обрав запобіжний захід журналісту, якого в Україні обвинувачують у державній зраді.

Про рішення суду відтермінувати розгляд апеляції повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на прокуратуру АР Крим. Про дату засідання буде повідомлено додатково.

У липні Подільський райсуд вкотре продовжив запобіжний захід Вишинському. Він перебуватиме в СІЗО до 19 вересня без права внесення застави.

Журналіста затримали у травні 2018 року співробітники Служби безпеки України в Києві. Разом із кримською прокуратурою вони провели обшуки в офісі РІА «Новости-Украина», після чого Вишинському оголосили про підозру за звинуваченням в державній зраді.

Із травня 2018 року Вишинський перебуває під арештом й суд у Херсоні кілька разів подовжував йому тримання під вартою. Представники Вишинського оскаржували ці рішення, однак апеляційний суд їх підтверджував.

Персона Вишинського перебувала в центрі уваги громадськості під час ймовірних переговорів щодо його обміну на одного із українських політв’язнів, які утримуються в РФ.