Hyundai тестує спортивний хетчбек Veloster. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n125748-shpyguny-pokazaly-novyy-hetchbek-veloster-vid-hyundai-foto.html

Ракурс

Компанія Hyundai (Хюндай) тестує дрібносерійний спорткар Veloster.

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Прототип хетчбека, який отримав заводський індекс RM19, побудований на базі дорожнього «Велостера» другого покоління. Очікується, що модель дійсно буде середньомоторною. Про це 20 серпня повідомляє видання Motor1.

Автовиробник тримав інформацію про виробництво автомобіля в секреті, але промислові шпигуни змогли зробити світлини новинки. На фото видно, що замість заднього скла автомобіль отримав об'ємні повітрозабірники. Це може свідчити про розташування двигуна.

Про сам двигун наразі інформації мало. З 2014 по 2016 рік «Хюндай» показала три версії Veloster, кожна з яких була оснащена турбочетвіркою на 300 к. с. У 2014 році з’явилася перша версія спорткара RM 14. Через рік компанія допрацювала прототип, зробивши вибір на користь алюмінієвої просторової рами і карбонових панелей кузова. Вага авто при цьому знизилася на 195 кг. Машину тоді змогли розігнати від нуля до 100 км/год за 4,7 сек.

Нагадаємо, у січні в мережу злили фото прототипу автомобіля Sonata від компанії Hyundai. Світлини, які зробили промислові шпигуни в Об'єднаних Арабських Еміратах показали, що особливістю новинки стане задня світлотехніка на всю ширину кузова.