Hyundai тестирует спортивный хэтчбек Veloster. Фото: flickr.com

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Ракурс

Компания Hyundai (Хюндай) тестирует мелкосерийный спорткар Veloster.

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Прототип хэтчбека, получивший заводской индекс RM19, построен на базе дорожного «Велостера» второго поколения. Ожидается, что модель будет среднемоторной. Об этом 20 августа сообщает издание Motor1.

Автопроизводитель держал информацию о производство автомобиля в секрете, но промышленные шпионы смогли сделать фотографии новинки. На фото видно, что вместо заднего стекла автомобиль получил объемные воздухозаборники. Это может свидетельствовать о расположении двигателя.

Про сам двигатель пока информации мало. С 2014 по 2016 год «Хюндай» показала три версии Veloster, каждая из которых была оснащена турбочетверкой на 300 л. с. В 2014 году появилась первая версия спорткара RM 14. Через год компания доработала прототип, сделав выбор в пользу алюминиевой пространственной рамы и карбоновых панелей кузова. Вес авто при этом снизился на 195 кг. Машину тогда смогли разогнать от нуля до 100 км/ч за 4,7 сек.

Напомним, в январе в сеть слили фото прототипа автомобиля Sonata от компании Hyundai. Фотографии, которые сделали промышленные шпионы в Объединенных Арабских Эмиратах показали, что особенностью новинки станет задняя светотехника на всю ширину кузова.