Справа Вишинського: суд продовжив арешт екс-головреда РІА «Новости Украина» до 19 вересня

Кирило Вишинський, фото: «ХЕРСОН – Суспільне мовлення»

https://racurs.ua/ua/n124492-sprava-vyshynskogo-sud-prodovjyv-aresht-eks-golovreda-ria-novosty-ukrayna-do-19-veresnya.html

Ракурс

Подільський районний суд Києва до 19 вересня продовжив строк тримання під вартою звинувачуваного у державній зраді колишнього головного редактора видання РІА «Новости Украина» Кирила Вишинського.

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Адвокати Вишинського просили змінити йому запобіжний захід із тримання під вартою на особисте забов’язання. Про це повідомляє видання «Цензор.нет».

Вишинського із залу суду вивели в кайданках. Автозаком його доставлять до Лук’янівського СІЗО.

Наступне засідання по цій справі заплановане на 16 вересня.

Вишинського затримали в Києві 15 травня 2018 року. На думку слідства, він працював на Росію в межах здійснюваної проти України гібридної інформаційної війни. За обвинуваченням у державній зраді Вишинському загрожує до 15 років ув’язнення.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський нещодавно запропонував обміняти Вишинського на утримуваного в Росії українського політв’язня Олега Сенцова. Згодом російський омбудсмен Тетяна Москалькова відкинула можливість обміну Вишинського.