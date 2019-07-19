Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Кирилл Вышинский, фото: «ХЕРСОН – Суспільне мовлення»

Дело Вышинского: суд продлил арест экс-главреда РИА «Новости Украина» до 19 сентября

19 июл 2019, 16:33
999

Подольский районный суд Киева до 19 сентября продлил срок содержания под стражей обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

Loading...

Адвокаты Вышинского просили изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».

Вышинского из зала суда вывели в наручниках. Автозаком его доставят в Лукьяновское СИЗО.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 16 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По мнению следствия, он работал на Россию в рамках осуществляемой против Украины гибридной информационной войны. По обвинению в государственной измене Вышинскому грозит до 15 лет заключения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил обменять Вышинского на удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова. Впоследствии российский омбудсмен Татьяна Москалькова отвергла возможность обмена Вышинского.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Личное обязательство украинского омбудсмена относительно пленных моряков передали Москве — Денисова

Российскому МИДу передано ходатайство украинского омбудсмена Людмилы Денисовой относительно ее личного обязательства по захваченным в плен в ноябре 2018 года украинским морякам

Новости мира
17:26

«Нафтогаз»: Суды Нидерландов и Люксембурга приняли решения против российского «Газпрома»

Суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции российского «Газпрома» относительно принудительного выполнения решения Стокгольмского арбитража. С российской компании разрешено принудительно взимать имущество в пользу «Нафтогаза»

Новости Украины
15:24
Новости партнеров
Загрузка...