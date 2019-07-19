Дело Вышинского: суд продлил арест экс-главреда РИА «Новости Украина» до 19 сентября

Кирилл Вышинский, фото: «ХЕРСОН – Суспільне мовлення»

https://racurs.ua/n124492-delo-vyshinskogo-sud-prodlil-arest-eks-glavreda-ria-novosti-ukraina-do-19-sentyabrya.html

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Подольский районный суд Киева до 19 сентября продлил срок содержания под стражей обвиняемого в государственной измене бывшего главного редактора издания РИА «Новости Украина» Кирилла Вышинского.

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Адвокаты Вышинского просили изменить ему меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство. Об этом сообщает издание «Цензор.нет».

Вышинского из зала суда вывели в наручниках. Автозаком его доставят в Лукьяновское СИЗО.

Следующее заседание по этому делу запланировано на 16 сентября.

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По мнению следствия, он работал на Россию в рамках осуществляемой против Украины гибридной информационной войны. По обвинению в государственной измене Вышинскому грозит до 15 лет заключения.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский недавно предложил обменять Вышинского на удерживаемого в России украинского политзаключенного Олега Сенцова. Впоследствии российский омбудсмен Татьяна Москалькова отвергла возможность обмена Вышинского.