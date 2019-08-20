Дело Вышинского: суд отложил рассмотрение жалобы защиты на арест, фото — Цензор

https://racurs.ua/n125749-delo-vyshinskogo-sud-otlojil-rassmotrenie-jaloby-zaschity-na-arest.html

Ракурс

Подольский райсуд Киев 20 августа отложил рассмотрение жалобы защиты на арест главного редактора РИА «Новости-Украина» Кирилла Вышинского. Это произошло из-за болезни судьи.

Loading...

Адвокаты Вышинского апеллируют на решение суда предыдущей инстанции, который избрал меру пресечения журналисту. Его обвиняют в государственной измене.

О решении суда отсрочить рассмотрение апелляции сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на прокуратуру АР Крым. О дате заседания будет сообщено дополнительно.

В июле Подольский райсуд в очередной раз продлил меру пресечения Вышинскому. Он будет находиться в СИЗО до 19 сентября без права внесения залога.

Журналиста задержали в мае 2018 года сотрудники Службы безопасности Украины в Киеве. Вместе с крымской прокуратурой они провели обыски в офисе РИА «Новости-Украина», после чего Вышинскому объявили о подозрении по обвинению в государственной измене.

С мая 2018 года Вышинский находится под арестом и суд в Херсоне несколько раз продлевал ему содержание под стражей. Представители Вышинского оспаривали эти решения, однако апелляционный суд их подтверждал.

Личность Вышинского находилась в центре внимания общественности во время возможных переговоров относительно его обмена на одного из украинских политзаключенных, содержащихся в РФ.