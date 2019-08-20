Стрельба произошла возле метро Голосеевская в Киеве. Фото: Укринформ

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Ракурс

Стрельба произошла в Киеве возле станции метро «Голосеевская».

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Вооруженный инцидент зафиксировали в ночь на 20 августа. В результате стрельбы пострадали три человека. Правоохранители выяснили, что в ходе конфликта неизвестные применили травматическое оружие. Об этом 20 августа сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Неизвестные ранили из травматического оружия двух человек, им понадобилась госпитализация. Еще один получил ножевое ранение. Причины, приведшие к конфликту пока неизвестны. Правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента и пытаются установить личности стрелков и задержать их.

Следователи по данному факту открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы до семи лет.

Напомним, житель Киева устроил стрельбу в кафе в Сумской области устроил 24-летний житель Киева. В результате инцидента ранения получил один человек, а злоумышленник пытался скрыться от полиции.