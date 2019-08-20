США запустили крылатую ракету в Калифорнии. Фото: AP

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Пентагон успешно испытал крылатую ракету средней дальности, способную нести ядерный заряд.

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Ракету запустили на острове Сан-Николас, штат Калифорния. Снаряд успешно вышел из наземной пусковой установки и точно поразил цель после более чем 500 км полета. Об этом сообщило министерство обороны Соединенных Штатов Америки.

Собранные данные и выводы из испытаний предоставят минобороны США возможность и дальше развивать свои способности в ракетном классе средней дальности, — отметили в ведомстве.

Напомним, в августе Соединенные Штаты прекратили участие в Договоре о ликвидации ракет средней и малой дальности. Вашингтон обвинил Россию в нарушении договора и сказал, что это препятствует налаживанию отношений между Вашингтоном и Москвой.

В НАТО поддержали решение Вашингтона о приостановке действия ракетного договора, поскольку Россия постоянно нарушала его положения.

Россия тоже прекратила участие в ДРСМД. Президент РФ Владимир Путин заявил, что российские конструкторы и инженеры начнут работать над созданием новых видов ракет.