Пентагон вперше випробував крилату ракету після виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальностіhttps://racurs.ua/ua/n125728-pentagon-vpershe-vyprobuvav-krylatu-raketu-pislya-vyhodu-ssha-z-dogovoru-pro-likvidaciu-raket.htmlРакурс
Пентагон успішно випробував крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.
Ракету запустили на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія. Снаряд успішно вийшов з наземної пускової установки та точно уразив ціль після більш ніж 500 км польоту. Про це повідомило міністерство оборони Сполучених Штатів Америки.
Зібрані дані та висновки з випробувань нададуть міноборони США змогу надалі розвивати свої спроможності у ракетному класі середньої дальності, — зазначили у відомстві.
Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати припинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Вашингтон звинуватив Росію у порушенні договору і сказав, що це перешкоджає налагодженню відносин між Вашингтоном і Москвою.
В НАТО підтримали рішення Вашингтону щодо призупинення дії ракетного договору, оскільки Росія постійно порушувала його положення.
Росія теж припинила участь у ДРСМД. Президент РФ Володимир Путні заявив, що російські конструктори та інженери почнуть працювати над створенням нових видів ракет.