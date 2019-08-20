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США запустили крилату ракету в Каліфорнії. Фото: AP

Пентагон вперше випробував крилату ракету після виходу США з договору про ліквідацію ракет середньої і малої дальності

20 сер 2019, 09:08
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Пентагон успішно випробував крилату ракету середньої дальності, здатну нести ядерний заряд.

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Ракету запустили на острові Сан-Ніколас, штат Каліфорнія. Снаряд успішно вийшов з наземної пускової установки та точно уразив ціль після більш ніж 500 км польоту. Про це повідомило міністерство оборони Сполучених Штатів Америки.

Зібрані дані та висновки з випробувань нададуть міноборони США змогу надалі розвивати свої спроможності у ракетному класі середньої дальності, — зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у серпні Сполучені Штати припинили участь у Договорі про ліквідацію ракет середньої і малої дальності. Вашингтон звинуватив Росію у порушенні договору і сказав, що це перешкоджає налагодженню відносин між Вашингтоном і Москвою.

В НАТО підтримали рішення Вашингтону щодо призупинення дії ракетного договору, оскільки Росія постійно порушувала його положення.

Росія теж припинила участь у ДРСМД. Президент РФ Володимир Путні заявив, що російські конструктори та інженери почнуть працювати над створенням нових видів ракет.

Джерело: Ракурс


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