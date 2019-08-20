Водопостачання відсутнє в трьох містах на Луганщині. Фото: sochi.com

https://racurs.ua/ua/n125727-bez-vodopostachannya-zalyshylysya-jyteli-troh-mist-na-luganschyni.html

Ракурс

Водопостачання наразі відсутнє в трьох містах у Луганській області.

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Через заборгованість за електропостачання 19 серпня було відключено об'єкти КП «Лисичанськводоканал». Про це повідомила прес-служба Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Без водопостачання залишились мешканці міст Новодружеськ, Привілля та частково Лисичанська. Загалом без води перебувають близько 80 тис. абонентів. У ДСНС наголосили, що при необхідності буде здійснюватися підвіз води.

Нагадаємо, в окупованому Криму виникли проблеми з водопостачанням Керчі. Внаслідок двох серйозних аварій на каналізаційній насосній та водоочисній станціях більша частина міста залишилася без води.