Головні новини 19 серпня: візит Нетаньяху, «прослушка» в Генпрокуратурі, медіа-скандал в «Слузі народу», фото — Новинарня

https://racurs.ua/ua/n125726-golovni-novyny-19-serpnya-vizyt-netanyahu-proslushka-v-genprokuraturi-media-skandal-v-sluzi.html

Ракурс

Головними новинами понеділка, 19 серпня, став візит до Києва прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньяху, встановлення факту несанкціонованого прослуховування в кабінеті заступника генпрокурора, а також реакція на скандальну заяву новообраного нардепа від пропрезидентської партії «Слуга народу» на адресу журналістки.

Loading...

Сьогодні у Києві побував лідер Ізраїлю Нетаньяху. Це був перший за 20 років візит керівника цієї країни до України. Він провів переговори із українським колегою Володимиром Зеленським, а згодом побував на меморіалі в Бабиному Яру.

У понеділок стало відомо про те, що у службовому кабінеті заступника генерального прокурора Анжели Стрижевської знайшли спецзасоби для прослуховування. Несанкціоновані слідчі дії речник Юрія Луценка Лариса Сарган пов’язує зі справою проти керівника Антикорупційного бюро Артема Ситника, оскільки саме Стрижевська є керівником прокурора, який підтримує в суді відповідний адмінпротокол.

Новобраний нардеп від пропрезидентської партії «Слуга народу» Максим Бужанський назвав журналістку видання «Новое время» Ольгу Духніч «тупою вівцею з одіозного ЗМІ». Так він відреагував на запитання журналістки під час інтерв’ю з Дмитром Разумковим.

Згодом партія вибачилася за цю заяву Бужанського, однак у вибаченні прозвучали й нотки його виправдання. У «Слузі народу» додали, що розуміють, чому Бужанський так неетично висловився — мовляв, журналістка заявляла, що нардеп має особисті почуття до СРСР та деяких українських політиків.