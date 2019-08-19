Главные новости 19 августа: визит Нетаньяху, «прослушка» в Генпрокуратуре, медиа-скандал в «Слуге народа», фото — Новынарня

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Главными новостями понедельника, 19 августа, стал визит в Киев премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, установление факта несанкционированного прослушивания в кабинете заместителя генпрокурора, а также реакция на скандальное заявление новоизбранного нардепа от пропрезидентской партии «Слуга народа» в адрес журналистки.

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Сегодня в Киеве побывал лидер Израиля Нетаньяху. Это был первый за 20 лет визит руководителя этой страны в Украину. Он провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским, а затем побывал на мемориале в Бабьем Яру.

В понедельник стало известно о том, что в служебном кабинете заместителя генерального прокурора Анжелы Стрижевской нашли спецсредства для прослушивания. Несанкционированные следственные действия спикер Юрия Луценко Лариса Сарган связывает с делом против руководителя Антикоррупционного бюро Артема Сытника, поскольку именно Стрижевская является руководителем прокурора, который поддерживает в суде соответствующий админпротокол.

Новоизбранный нардеп от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский назвал журналистку издания «Новое время» Ольгу Духнич «тупой овцой из одиозного СМИ». Так он отреагировал на вопрос журналистки во время интервью с Дмитрием Разумковым.

Впоследствии партия извинилась за это заявление Бужанского, однако в извинении прозвучали и нотки его оправдания. В «Слуге народа» добавили, что понимают, почему Бужанский так неэтично высказался — мол, журналистка заявляла, что нардеп имеет личные чувства к СССР и к некоторым украинским политикам.