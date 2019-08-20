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Водоснабжение отсутствует в трех городах на Луганщине. Фото:sochi.com
Без водоснабжения остались жители трех городов на Луганщинеhttps://racurs.ua/n125727-bez-vodosnabjeniya-ostalis-jiteli-treh-gorodov-na-luganschine.htmlРакурс
Водоснабжение пока отсутствует в трех городах в Луганской области.
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Из-за задолженности за электроснабжение 19 августа были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал». Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Без водоснабжения остались жители городов Новодружеськ, Приволье и частично Лисичанска. Всего без воды находятся около 80 тыс. абонентов. В ГСЧС отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.
Напомним, в оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением Керчи. В результате двух серьезных аварий на канализационной насосной и водоочистной станциях большая часть города осталась без воды.
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