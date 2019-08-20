Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Водоснабжение отсутствует в трех городах на Луганщине. Фото:sochi.com

Без водоснабжения остались жители трех городов на Луганщине

20 авг 2019, 08:47
999

Водоснабжение пока отсутствует в трех городах в Луганской области.

Loading...

Из-за задолженности за электроснабжение 19 августа были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал». Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без водоснабжения остались жители городов Новодружеськ, Приволье и частично Лисичанска. Всего без воды находятся около 80 тыс. абонентов. В ГСЧС отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, в оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением Керчи. В результате двух серьезных аварий на канализационной насосной и водоочистной станциях большая часть города осталась без воды.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости

Премию для авторов антикоррупционных расследований предлагают выплачивать в Офисе президента

Авторы антикоррупционных расследований, которые нанесли государству значительный ущерб, будут поощрены материальным вознаграждением. О такой схеме мотивации обличителей коррупции сообщили в Офисе президента

Новости Украины
11:46
Новости партнеров
Загрузка...