Водоснабжение отсутствует в трех городах на Луганщине. Фото:sochi.com

https://racurs.ua/n125727-bez-vodosnabjeniya-ostalis-jiteli-treh-gorodov-na-luganschine.html

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Водоснабжение пока отсутствует в трех городах в Луганской области.

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Из-за задолженности за электроснабжение 19 августа были отключены объекты КП «Лисичанскводоканал». Об этом сообщила пресс-служба Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Без водоснабжения остались жители городов Новодружеськ, Приволье и частично Лисичанска. Всего без воды находятся около 80 тыс. абонентов. В ГСЧС отметили, что при необходимости будет осуществляться подвоз воды.

Напомним, в оккупированном Крыму возникли проблемы с водоснабжением Керчи. В результате двух серьезных аварий на канализационной насосной и водоочистной станциях большая часть города осталась без воды.