Стрілянина сталася біля метро Голосіївська у Києві. Фото: Укрінформ

https://racurs.ua/ua/n125729-u-kyievi-stavsya-konflikt-zi-strilyanynou-bilya-metro-golosiyivska-ie-poraneni.html

Ракурс

Стрілянина сталася в Києві біля станції метро «Голосіївська».

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Збройний інцидент зафіксували у ніч на 20 серпня. Внаслідок стрілянини постраждали троє осіб. Правоохоронці з’ясували, що в ході конфлікту невідомі застосували травматичну зброю. Про це 20 серпня повідомила прес-служба Головного управління Національної поліції в місті Києві.

Невідомі поранили з травматичної зброї двох осіб, їм знадобилася госпіталізація. Ще один дістав ножове поранення. Причини, що призвели до конфлікту наразі невідомі. Правоохоронці встановлюють обставини інциденту та намагаються встановити особи стрільців та затримати їх.

Слідчі за даним фактом відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до семи років.

Нагадаємо, мешканець Києва влаштував стрілянину в кафе у Сумській області влаштував 24-річний житель Києва. Внаслідок інциденту поранення дістала одна особа, а зловмисник намагався втекти від поліції.