Изменение климата: в Исландии торжественно попрощались с 700-летним ледником, который растаял, фото — AP

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Ракурс

В Исландии торжественно попрощались с ледником, который официально был объявлен «погибшим» в 2014 году, когда потерял способность перемещаться.

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Во время церемония прощания с ледником Окйекудль местные власти установили в его честь мемориальную доску. Ледник практически исчез с лица земли в возрасте около 700 лет, сообщает BBC.

На церемонию приехала премьер-министр Катрин Якобсдоттир, министр окружающей среды Гудмундур Инги Гудбрандссон и бывший президент Ирландии Мэри Робинсон.

Глава правительства выступила с речью, после чего все присутствующие поднялись на вершину вулкана, где когда-то располагался ледник, и установили там памятную доску с письмом для будущих поколений.

Oкйекудль — первый исландский ледник, который потерял такой статус. Эта же участь постигнет все другие ледники в ближайшие 200 лет. Эта доска — напоминание о том, что происходит и что необходимо сделать. Только вы знаете, удалось нам это или нет, — написано на мемориальной доске.

Посвящение, написанное исландским автором Андри Снаером Магнасоно, заканчивается датой церемонии и указанием концентрации углекислого газа в воздухе во всем мире по состоянию на 2019 год — 415 частей на 1 млн.

Окйекудль 100 лет назад имел площадь 15 кв. км и толщину до 50 м. Сейчас от него осталось около 1 кв. км льда толщиной максимум 15 м. В 2014 году ученые впервые перестали регистрировать движение ледовой массы. Тогда Окйекудль признали ледником, прекратившим свое существование.

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