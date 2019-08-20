Главу Офиса президента Богдана допросят в НАБУ. Фото: president.gov.ua

https://racurs.ua/n125753-antikorrupcionnoe-buro-doprosit-glavu-ofisa-prezidenta-bogdana.html

Ракурс

Национальное антикоррупционное бюро Украины планирует допросить руководителя Офиса президента Андрея Богдана.

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Допрос чиновника состоится после заявления о приходе представителя якобы от одного из так называемых смотрящих Киева с предложением разделить незаконно полученные бюджетные деньги столицы пополам за сохранение на посту председателя КГГА Виталия Кличко. Об этом журналистам заявил глава НАБУ Артем Сытник, 20 августа сообщает УНИАН.

Планируется допрос. Без показов Богдана в принципе там нечего расследовать. Если он расскажет, то будем двигаться дальше, — заявил Сытник, но не уточнил, когда он состоится.

Напомним, глава Офиса президента Андрей Богдан в интервью рассказывал о 20 млн долл., которые ему якобы предлагали в интересах Кличко. Глава КГГА Виталий Кличко уверял, что никого на подобные переговоры не уполномочивал и требовал или извинений Богдана за ложную информацию, или объявление подозрения установленным лицам.

Национальное антикоррупционное бюро 5 августа открыло уголовное производство по факту возможного предложения 20 млн долл. как взятки Богдану. Начать расследование детективов просил мэр Киева Виталий Кличко. Сам Кличко недавно заявил, что дал показания в НАБУ относительно заявления Богдана.