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Ракурс
Павла Гриба и других политзаключенных могут вернуть домой. Фото: 24 канал

Украинских политзаключенных могут вернуть из России на родину для отбывания наказаний — СМИ

21 авг 2019, 12:44
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Пятерых украинских политических заключенных Владимира Балуха, Павла Гриба, Николая Карпюка, Станислава Клиха и Александра Кольченко могут вернуть на родину.

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Сейчас украинские граждане, которых осудили за различные преступления в России, находятся в московском следственном изоляторе (СИЗО) «Лефортово». Их могут передать Украине для отбывания наказания на родине. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на источники.

На данный момент ведется обсуждения возможного формата данной процедуры, согласно которой украинцы будут дома отбывать наказание, которое им назначили в российских судах. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Отметим, что о возможном обмене удерживаемыми лицами между странами заявлял также и директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. Он в интервью «Актуальным комментариям» заявлял, что не удивится, если политзаключенных и моряков обменяют в ближайшие недели вне нормандского формата.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в московском СИЗО «Лефортово» приняли передачи для украинских политзаключенных.


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