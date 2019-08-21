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Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: dt.ua

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области (ФОТО, ВИДЕО)

21 авг 2019, 12:27
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Сорочинская ярмарка официально открылась 20 августа. Традиционно она проводится в селе Великие Сорочинцы Полтавской области. Продлится мероприятие до конца текущей недели.

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В этом году участие в ярмарке примут свыше 400 мастеров разных видов народных промыслов, которые представляют различные регионы Украины. Также здесь пройдет Всеукраинский фестиваль народного творчества «Ярмаринка», сообщает местное издание «Коло».

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Для участия в ярмарке были приглашены предприятия-производители, представляющие отрасли отечественной промышленности. Также в Сорочинцах представлены экспозиции зарубежных производителей.

Ожидается, что Сорочинскую ярмарку посетит и президент Украины Владимир Зеленский. Его визит на мероприятие возможен 22 августа, когда глава государства будет находиться в Полтавской области с рабочим визитом.

Практически каждый вечер до закрытия ярмарки будут давать концерты звезды отечественной и зарубежной эстрады. Среди них и известный грузинский исполнитель Вахтанг Кикабидзе. Он выступит на главной сцене Сорочинской ярмарки в День Независимости Украины, 24 августа.

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проходит в Полтавской области. Фото: Коло

Сорочинская ярмарка проводилась еще в XIX веке, а возобновили эту традицию в 1960-х годах. На мероприятии можно приобрести изделия народного промысла, современные промышленные товары и продукты питания. По традиции, продавцы на ярмарке одеты в национальную одежду, также сюда приглашают различных артистов, которые дают концерты и театрализованные представления.

Напомним, что 10 августа в Полтавской области прошел фестиваль «Борщ в глиняном горшочке», участники которого соревновались в приготовлении украинского национального блюда.


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