Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: dt.ua

https://racurs.ua/ua/n125782-sorochynskyy-yarmarok-tryvaie-na-poltavschyni-foto-video.html

Ракурс

Сорочинський ярмарок офіційно відкрився 20 серпня. Традиційно він проводиться в селі Великі Сорочинці Полтавської області. Триватиме захід до кінця поточного тижня.

Loading...

Цього року участь у ярмарку візьмуть понад 400 майстрів різних видів народних промислів, які представляють багато регіонів України. Також тут пройде Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Ярмаринка», повідомляє місцеве видання «Коло».

Для участі в ярмарку були запрошені підприємства-виробники, які представляють галузі вітчизняної промисловості. Також у Сорочинцях представлено експозиції зарубіжних виробників.

Очікується, що Сорочинський ярмарок відвідає і президент України Володимир Зеленський. Його візит на захід можливий 22 серпня, коли глава держави перебуватиме у Полтавській області з робочим візитом.

Практично щовечора до закриття ярмарку даватимуть концерти зірки вітчизняної та зарубіжної естради. Серед них і відомий грузинський виконавець Вахтанг Кікабідзе. Він виступить на головній сцені Сорочинського ярмарку в День Незалежності України, 24 серпня.

Сорочинський ярмарок проводився ще в XIX столітті, а відновили цю традицію в 1960-х роках. На заході можна придбати вироби народного промислу, сучасні промислові товари і продукти харчування. За традицією, продавці на ярмарку одягнені в національний одяг, також сюди запрошують різних артистів, які дають концерти і театралізовані вистави.

Нагадаємо, що 10 серпня в Полтавській області пройшов фестиваль «Борщ у глиняному горщику», учасники якого змагалися в приготуванні української національної страви.