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Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: dt.ua

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині (ФОТО, ВІДЕО)

21 сер 2019, 12:27
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Сорочинський ярмарок офіційно відкрився 20 серпня. Традиційно він проводиться в селі Великі Сорочинці Полтавської області. Триватиме захід до кінця поточного тижня.

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Цього року участь у ярмарку візьмуть понад 400 майстрів різних видів народних промислів, які представляють багато регіонів України. Також тут пройде Всеукраїнський фестиваль народної творчості «Ярмаринка», повідомляє місцеве видання «Коло».

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Для участі в ярмарку були запрошені підприємства-виробники, які представляють галузі вітчизняної промисловості. Також у Сорочинцях представлено експозиції зарубіжних виробників.

Очікується, що Сорочинський ярмарок відвідає і президент України Володимир Зеленський. Його візит на захід можливий 22 серпня, коли глава держави перебуватиме у Полтавській області з робочим візитом.

Практично щовечора до закриття ярмарку даватимуть концерти зірки вітчизняної та зарубіжної естради. Серед них і відомий грузинський виконавець Вахтанг Кікабідзе. Він виступить на головній сцені Сорочинського ярмарку в День Незалежності України, 24 серпня.

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок триває на Полтавщині. Фото: Коло

Сорочинський ярмарок проводився ще в XIX столітті, а відновили цю традицію в 1960-х роках. На заході можна придбати вироби народного промислу, сучасні промислові товари і продукти харчування. За традицією, продавці на ярмарку одягнені в національний одяг, також сюди запрошують різних артистів, які дають концерти і театралізовані вистави.

Нагадаємо, що 10 серпня в Полтавській області пройшов фестиваль «Борщ у глиняному горщику», учасники якого змагалися в приготуванні української національної страви.


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