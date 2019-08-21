Як у кіно: поліція інсценувала загибель жінок, яких «замовив» колишній чоловік. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/ua/n125781-yak-u-kino-policiya-inscenuvala-zagybel-jinok-yakyh-zamovyv-kolyshniy-cholovik.html

Ракурс

Поліція інсценувала вбивство зниклих жінок із Броварів, яких «замовив» колишній чоловік однієї з постраждалих.

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За місцем проживання та перебування зловмисників правоохоронці провели обшуки та виявили частину коштів, якими замовник розрахувався за вчинення вбивства. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції у Київській області.

Інсценування зникнення та вбивства матері та доньки допомогло врятувати їхні життя, за які екс-чоловік заплатив 50 тис. дол.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 1 ст. 14 (готування до злочину), п. 11 ч. 2 ст. 115 (замовне вбивство) Кримінального кодексу України. Наразі готують повідомлення про підозру та клопотання про обрання запобіжних заходів у виді тримання під вартою.

У Броварах про замовника вбивства Олександра Головача розповідають як про агресивну особу. Після розлучення його екс-дружина почала через суд вимагати частину майна, однак чоловік та його нова супутниця не захотіли нічого віддавати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», за підозрою у замовному вбивстві напередодні затримали чотирьох осіб.