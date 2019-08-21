Как в кино: полиция инсценировала гибель женщин, которых «заказал» бывший муж. Фото: Судебно-юридическая газета

https://racurs.ua/n125781-kak-v-kino-policiya-inscenirovala-gibel-jenschin-kotoryh-zakazal-byvshiy-muj.html

Ракурс

Полиция инсценировала убийство пропавших женщин из Броваров, которых «заказал» бывший муж одной из пострадавших.

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По месту жительства и пребывания злоумышленников правоохранители провели обыски и обнаружили часть средств, которыми заказчик рассчитался за совершение убийства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Инсценировка исчезновения и убийства матери и дочери помогло спасти их жизни, за которые экс-супруг заплатил 50 тыс. долл.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), п. 11 ч. 2 ст. 115 (заказное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

В Броварах о заказчике убийства Александре Головаче рассказывают, как об агрессивном человеке. После развода его экс-супруга начала через суд требовать часть имущества, однако мужчина и его новая спутница не захотели ничего отдавать.

Как ранее сообщал «Ракурс», по подозрению в заказном убийстве накануне задержали четырех человек.