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Как в кино: полиция инсценировала гибель женщин, которых «заказал» бывший муж. Фото: Судебно-юридическая газета

Как в кино: полиция инсценировала гибель женщин, которых «заказал» бывший муж (ФОТО)

21 авг 2019, 12:06
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Полиция инсценировала убийство пропавших женщин из Броваров, которых «заказал» бывший муж одной из пострадавших.

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По месту жительства и пребывания злоумышленников правоохранители провели обыски и обнаружили часть средств, которыми заказчик рассчитался за совершение убийства. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Киевской области.

Инсценировка исчезновения и убийства матери и дочери помогло спасти их жизни, за которые экс-супруг заплатил 50 тыс. долл.

Юлия Зайкова и Надежда Головач (мать и дочь, которых хотели убить). Фото: ОК

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ч. 1 ст. 14 (подготовка к преступлению), п. 11 ч. 2 ст. 115 (заказное убийство) Уголовного кодекса Украины. Сейчас готовят сообщение о подозрении и ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Александр Головач, который заказал убийство экс-супруги

В Броварах о заказчике убийства Александре Головаче рассказывают, как об агрессивном человеке. После развода его экс-супруга начала через суд требовать часть имущества, однако мужчина и его новая спутница не захотели ничего отдавать.

Как ранее сообщал «Ракурс», по подозрению в заказном убийстве накануне задержали четырех человек.

Источник: Ракурс


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