Євген Мойсюк став командувачем десантно-штурмовими військами ЗСУ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n125780-ievgen-moysuk-stav-komanduvachem-desantno-shturmovymy-viyskamy-zsu.html

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Десантно-штурмові війська Збройних сил України переходять під командування генерал-майора Євгена Мойсюка.

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Відсьогодні Мойсюк стає до виконання своїх посадових обов’язків. Про це на своїй сторінці в Facebook написав міністр оборони України Степан Полторак.

Глава Міноборони також висловив сподівання, що новий глава десантно-штурмових військ буде активно розвивати і підвищувати потенціал українських десантників.

У 2014 році генерал-майор Євген Мойсюк командував обороною Донецького аеропорту, а після його знищення — виведенням особового складу ЗСУ з його території. До цього Мойсюк кілька місяців командував Дніпропетровською повітряно-десантною бригадою. Впродовж 2004−2005 років він проходив службу в Іраку в складі миротворчого контингенту ООН, а в 2008—2009 роках — у Косово.

Мойсюк змінить на посаді Михайла Забродського. Екс-командувач українськими десантниками брав участь у дострокових парламентських виборах до Верховної Ради. Забродський був на четвертому місці в партійному списку партії «Європейська солідарність» і за підсумками волевиявлення українців пройшов до парламенту дев’ятого скликання.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Степан Полторак підписав документ про виплату грошової премії всім військовослужбовцям української армії з нагоди Дня Незалежності України.