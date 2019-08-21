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Ракурс
Евгений Мойсюк стал командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ. Фото: УП

Евгений Мойсюк стал командующим десантно-штурмовыми войсками ВСУ

21 авг 2019, 11:45
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Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины переходят под командование генерал-майора Евгения Мойсюка.

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С сегодняшнего дня Мойсюк приступает к исполнению своих должностных обязанностей. Об этом на своей странице в Facebook написал министр обороны Украины Степан Полторак.

Глава Минобороны также выразил ожидания, что новый глава десантно-штурмовых войск будет активно развивать и повышать потенциал украинских десантников.

В 2014 году генерал-майор Евгений Мойсюк командовал обороной Донецкого аэропорта, а после его уничтожения — выведением личного состава ВСУ с его территории. До этого Мойсюк несколько месяцев командовал Днепропетровской воздушно-десантной бригадой. В течение 2004−2005 годов он проходил службу в Ираке в составе миротворческого контингента ООН, а в 2008—2009 годах — в Косово.

Мойсюк сменит на посту Михаила Забродского. Бывший командующий украинскими десантниками участвовал в досрочных парламентских выборах в Верховную Раду. Забродский был на четвертом месте в партийном списке партии «Европейская солидарность» и по итогам волеизъявления украинцев прошел в парламент девятого созыва.

Ранее мы сообщали, что министр обороны Степан Полторак подписал документ о выплате денежной премии всем военнослужащим украинской армии по случаю Дня Независимости Украины.

Источник: Ракурс


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