Саммит «Большой семерки»: стала известна тема встречи. Фото: Радіо Свобода

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Саммит «Большой семерки» (G7) станет местом обсуждения проблематики гендерного равенства, а также расширения прав и возможностей женщин.

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Перед главами стран G7 выступят нобелевские лауреаты, сопредседатели совета «Большой семерки» по вопросам гендерного равенства Надежда Мурад и Денис Муквеге, сообщает «Укринформ».

Согласно данным ученых, во всем мире свыше 2,5 млрд женщин страдают из-за дискриминационных законов и недостаточной правовой защиты.

В Совете гендерного равенства надеются на прекращение насилия по гендерному признаку, обеспечение условий для получения женщинами образования и качественного медобслуживания, расширение их прав и возможностей, а также обеспечение равенства между женщинами и мужчинами в публичной деятельности.

Совет G7 по вопросам гендерного равенства создали в 2018 году. В него входят 35 человек, среди которых нобелевские лауреаты, члены неправительственных организаций и частных компаний, а также чиновники, деятели культуры и журналисты.

Напомним, что президент США Дональд Трамп хочет пригласить лидера РФ Владимира Путина на саммит G7 и выступил за возвращение страны в G8. Как известно, Россия была исключена из этой организации из-за военной агрессии против Украины и оккупации Крыма.