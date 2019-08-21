Напали на предпринимателя и ограбили: под Киевом задержали грузин, которым Зеленский предоставил гражданство. Фото: Закон

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Ракурс

В Киевской области задержали трех грузин по обвинению в нападении на частного предпринимателя. Преступники угрожали пострадавшему и его жене оружием, забрали из дома деньги и угнали автомобиль.

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Злоумышленников перехватили по дороге в Борисполь, где они собирались улететь вместе с награбленным. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области.

По данным издания «Новости-Грузия», задержанными являются 43-летний Мириан Гочадзе, 41-летний Тенгиз Занадзе и 33-летний Леван Хуцишвили. На родине они ранее были высокопоставленными чиновниками Министерства внутренних дел.

После смены власти, все трое перебрались в Украину и принимали активное участие в боевых операциях на Донбассе. Последние годы они занимались частным бизнесом, а в конце июня этого года Тенгиз Занадзе и Леван Хуцишвили получили украинское гражданство.

Согласно приказу президента Украины Владимира Зеленского № 466/2019, принятие данных лиц имеет государственный интерес.

Правоохранители открыли уголовное производство по факту совершения действий, предусмотренных ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). По некоторым данным, причиной разбоя стало то, что предприниматель задолжал грузинским бизнесменам крупную сумму денег и не хотел отдавать.

Как ранее сообщал «Ракурс», в марте за разбойное нападение на сотрудника Администрации президента задержали гражданина Армении.