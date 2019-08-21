Напали на підприємця і пограбували: під Києвом затримали грузинів, яким Зеленський надав громадянство. Фото: Закон

https://racurs.ua/ua/n125778-napaly-na-pidpryiemcya-i-pograbuvaly-pid-kyievom-zatrymaly-gruzyniv-yakym-zelenskyy-nadav.html

Ракурс

У Київській області затримали трьох грузинів за звинуваченням в нападі на приватного підприємця. Злочинці погрожували потерпілому і його дружині зброєю, забрали з дому гроші та викрали автомобіль.

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Зловмисників перехопили по дорозі в Бориспіль, де вони збиралися полетіти разом з награбованим. Про це повідомляє управління Нацполіціі в Київській області.

За даними видання «Новини-Грузія», затриманими є 43-річний Міріан Гочадзе, 41-річний Тенгіз Занадзе і 33-річний Леван Хуцішвілі. На батьківщині вони раніше були високопоставленими чиновниками Міністерства внутрішніх справ.

Після зміни влади, всі троє перебралися в Україну і брали активну участь у бойових операціях на Донбасі. Останні роки вони займалися приватним бізнесом, а наприкінці червня цього року Тенгіз Занадзе і Леван Хуцішвілі отримали українське громадянство.

Згідно з наказом президента України Володимира Зеленського № 466/2019, прийняття цих осіб має державний інтерес.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вчинення дій, передбачених ст. 187 Кримінального кодексу України (розбій). За деякими даними, причиною розбою стало те, що підприємець заборгував грузинським бізнесменам велику суму грошей і не хотів віддавати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в березні за розбійний напад на співробітника Адміністрації президента затримали громадянина Вірменії.