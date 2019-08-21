Труп жінки у центрі Києва пролежав півроку

https://racurs.ua/ua/n125777-trup-jinky-u-centri-kyieva-prolejav-pivroku.html

Ракурс

Труп жінки у Києві в одному з житлових будинків по вулиці Бастіонній виявили у вівторок, 20 серпня. Вона померла ще взимку.

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До поліції про зникнення сусідки заявили мешканці будинку. За їхніми словами, жінку давно ніхто не бачив, а востаннє вона приходила отримувати пенсію в лютому, повідомляє сьогодні «Інформатор» із посиланням на джерела.

Прибувши на місце, співробітники поліції відчули трупний запах біля житла жінки, після чого було вирішено проникнути до квартири. На допомогу правоохоронцям прибули рятувальники, які розбили вікна в квартирі. Всередині поліцейські побачили практично засохлий труп, що розкладався.

На місце події також прибули представники слідчо-оперативної групи. Зараз поліція встановлює обставини і дату смерті пенсіонерки.

Між тим нагадаємо, що в березні цього року в центрі Києва знайшли вбитим співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.