Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Труп жінки у центрі Києва пролежав півроку

Труп жінки у центрі Києва пролежав півроку

21 сер 2019, 10:51
999

Труп жінки у Києві в одному з житлових будинків по вулиці Бастіонній виявили у вівторок, 20 серпня. Вона померла ще взимку.

Loading...

До поліції про зникнення сусідки заявили мешканці будинку. За їхніми словами, жінку давно ніхто не бачив, а востаннє вона приходила отримувати пенсію в лютому, повідомляє сьогодні «Інформатор» із посиланням на джерела.

Прибувши на місце, співробітники поліції відчули трупний запах біля житла жінки, після чого було вирішено проникнути до квартири. На допомогу правоохоронцям прибули рятувальники, які розбили вікна в квартирі. Всередині поліцейські побачили практично засохлий труп, що розкладався.

На місце події також прибули представники слідчо-оперативної групи. Зараз поліція встановлює обставини і дату смерті пенсіонерки.

Між тим нагадаємо, що в березні цього року в центрі Києва знайшли вбитим співробітника Адміністрації президента України Олександра Бухтатого.


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новини

Головні новини
999

НАБУ закрило справу щодо можливої розтрати держкоштів кінокомпанією помічника Зеленського (ДОКУМЕНТ)

Справу проти компанії помічника президента Володимира Зеленського «Кіноквартал» щодо ймовірної розтрати держкоштів закрили у Національному антикорупційному бюро (НАБУ) через відсутність складу злочину

Новини України
13:32

Частина депутатів напрацьовує схему контрабанди вугілля Донбасу — Безсмертний (ВІДЕО)

Депутати з оточення президента України Володимира Зеленського мають відношення до контрабандних схем із вугіллям Донбасу і штовхають його на її схвалення, вважає дипломат Роман Безсмертний

Новини України
13:08
Новини партнерів
Загрузка...