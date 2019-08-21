Позачергове засідання Радбезу ООН скликають через випробування ракети в США. Фото: УНИАН

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Рада безпеки ООН збереться на позачергове засідання, щоб обговорити ракетні випробування в США.

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Ініціаторами термінової зустрічі стали Росія і Китай, які стурбовані діями американців після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД). Про це повідомляє Deutsche welle.

Позачергове відкрите засідання Радбезу пройде завтра о 15.00 за нью-йоркським часом (22.00 за Києвом), про що заявив постійний представник РФ в ООН Дмитро Полянський. У той же час агентство dpa з посиланням на дипломатичне джерело заявляє, що засідання може пройти або 22, або 23 серпня.

За словами Полянського, на засіданні піднімуть питання про заяви США щодо планів з розробки і розміщення ракет.

Як відомо, 19 серпня Міноборони США заявило про випробування нової ракети середнього радіусу дії, яку запустили біля узбережжя Каліфорнії з острова Сан-Ніколас. Після виходу Штатів з ДРСМД це перші подібні випробування.

Китай і Росія розкритикували американців за ці дії, а прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що випробування свідчать про давні плани США розірвати договір. Китай в свою чергу зазначив загрозу нової гонки озброєнь.

Нагадаємо, США, Китай і РФ на початку серпня обговорили можливість нового договору про обмеження ядерних арсеналів.