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Внеочередное заседание Совбеза ООН созывают из-за испытаний ракеты в США. Фото: УНИАН

Внеочередное заседание Совбеза ООН инициирует Россия из-за испытаний ракеты в США

21 авг 2019, 10:37
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Совет безопасности ООН соберется на внеочередное заседание, чтобы обсудить ракетные испытания в США.

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Инициаторами срочной встречи стали Россия и Китай, которые обеспокоены действиями американцев после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает Deutsche welle.

Внеочередное открытое заседание Совбеза пройдет завтра в 15.00 по нью-йоркскому времени (22.00 по Киеву), о чем заявил постоянный представитель РФ в ООН Дмитрий Полянский. В то же время агентство dpa со ссылкой на дипломатический источник заявляет, что заседание может пройти или 22, или 23 августа.

По словам Полянского, на заседании поднимут вопрос о заявлениях США касательно планов по разработке и размещению ракет.

Как известно, 19 августа Минобороны США заявило об испытаниях новой ракеты среднего радиуса действия, которую запустили возле побережья Калифорнии с острова Сан-Николас. После выхода Штатов из ДРСМД это первые подобные испытания.

Китай и Россия раскритиковали американцев за эти действия, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что испытания свидетельствуют о давних планах США разорвать договор. Китай в свою очередь отметил угрозу новой гонки вооружений.

Напомним, США, Китай и РФ в начале августа обсудили возможность нового договора об ограничении ядерных арсеналов.


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