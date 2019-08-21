Труп женщины в центре Киева пролежал полгода

https://racurs.ua/n125777-trup-jenschiny-v-centre-kieva-prolejal-polgoda.html

Ракурс

Труп женщины в Киеве в одном из жилых домов по улице Бастионной обнаружили во вторник, 20 августа. Она скончалась еще зимой.

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В полицию о пропаже соседки заявили жильцы дома. По их словам, женщину давно никто не видел, а в последний раз она приходила за пенсией в феврале, сообщает сегодня «Информатор» со ссылкой на источники.

Прибывшие на место сотрудники полиции почувствовали трупный запах возле жилища женщины, после чего было принято решение проникнуть в квартиру. На помощь правоохранителям прибыли спасатели, которые разбили окна в квартире. Внутри полицейские увидели разложившийся и практически засохший труп, предположительно, 69-летней хозяйки.

На место происшествия также прибыли представители следственно-оперативной группы. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства и дату смерти пенсионерки.

Между тем напомним, что в марте этого года в центре Киева нашли убитым сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого.