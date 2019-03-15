Суд арестовал подозреваемого в нападении на сотрудника администрации президента Александра Бухтатого

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Racurs.ua

Гражданина Армении, подозреваемого в нападении на сотрудника Администрации президента Украины Александра Бухтатого, арестовали 15 марта без права на залог.

Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца гражданина Армении. Его подозревают в совершении разбойного нападения на Бухтатого, которое произошло 14 марта, сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

Напомним, что сотрудника информационного управления администрации президента Александра Бухтатого нашли вчера мертвым с признаками насильственной смерти. Впоследствии полиция задержала подозреваемого в совершении разбойного нападения, а личность второго устанавливается.

Шевченковский райсуд удовлетворил ходатайство Киевской местной прокуратуры и арестовал на 60 суток иностранца. Гражданину Армении, которому 25 лет, инкриминируют ч. 2 ст. 187 (разбой, совершенный по предварительному сговору группой лиц с целью завладения чужим имуществом, соединенный с насилием опасным для жизни человека, подвергшегося нападению) УК Украины.

Напомним, что полиция Киева вчера назвала предварительную причину смерти Бухтатого. К этому привела хроническая ишемическая болезнь сердца. Кроме того, у погибшего обнаружили перелом костей носа. Как Бухтатый получил эту травму, а также окончательную причину смерти установит судебно-медицинская экспертиза.