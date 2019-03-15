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США расширили санкционный список, фото: Macmillan Dictionary Blog
Агрессия России: США ввели санкции против еще шести человек и восьми организацийhttps://racurs.ua/n119459-agressiya-rossii-ssha-vveli-sankcii-protiv-esche-shesti-chelovek-i-vosmi-organizaciy.htmlRacurs.ua
США расширили свой антироссийский санкционный список. В него попали еще шесть высокопоставленных россиян и восемь организаций.
Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.
Под санкции, в частности, попали заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления командования ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничной службы — начальник отдела береговой охраны ФСБ РФ Андрей Шейн и начальник управления пограничной службы РФ Сергей Станкевич.
Из организаций под санкции попали расположенные в оккупированном Крыму машиностроительный завод «Фиолент» (Симферополь), конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (Феодосия) и строительная компания «Консоль-Строй» (Симферополь).
Также в санкционный список включены акционерное общество «Океанприбор», акционерное общество «Звезда», общество «Новые проекты», Зеленодольский завод имени Горького и Ярославский судостроительный завод.
Напомним, Евросоюз недавно продлил и расширил антироссийские санкции из-за нападения российских военнослужащих на украинские корабли в акватории Керченского пролива.
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