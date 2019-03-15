Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
США расширили санкционный список, фото: Macmillan Dictionary Blog

Агрессия России: США ввели санкции против еще шести человек и восьми организаций

15 мар 2019, 18:38
999

США расширили свой антироссийский санкционный список. В него попали еще шесть высокопоставленных россиян и восемь организаций.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Под санкции, в частности, попали заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления командования ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничной службы — начальник отдела береговой охраны ФСБ РФ Андрей Шейн и начальник управления пограничной службы РФ Сергей Станкевич.

Из организаций под санкции попали расположенные в оккупированном Крыму машиностроительный завод «Фиолент» (Симферополь), конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (Феодосия) и строительная компания «Консоль-Строй» (Симферополь).

Также в санкционный список включены акционерное общество «Океанприбор», акционерное общество «Звезда», общество «Новые проекты», Зеленодольский завод имени Горького и Ярославский судостроительный завод.

Напомним, Евросоюз недавно продлил и расширил антироссийские санкции из-за нападения российских военнослужащих на украинские корабли в акватории Керченского пролива.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости

Главные новости

Канада присоединилась к жестким «азовским» санкциям против РФ

Канада вслед за Европейским союзом и США ввели санкции против России в связи с «агрессивными действиями России в Керченском проливе» при задержании украинских моряков, а также аннексией Крыма

Новости мира
19:46

Вокруг — тишина и мертвые: спасенные во время расстрела в Новой Зеландии сообщили подробности теракта

Спасенные во время стрельбы в мечетях в Новой Зеландии сообщили подробности теракта, унесшего жизни 49 человек. Убийца стрелял беспорядочно, несколько раз перезаряжал оружие, часть людей спаслась, выпрыгнув в окно

Новости мира
17:16