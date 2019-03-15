США расширили санкционный список, фото: Macmillan Dictionary Blog

https://racurs.ua/n119459-agressiya-rossii-ssha-vveli-sankcii-protiv-esche-shesti-chelovek-i-vosmi-organizaciy.html

Racurs.ua

США расширили свой антироссийский санкционный список. В него попали еще шесть высокопоставленных россиян и восемь организаций.

Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Министерства финансов США.

Под санкции, в частности, попали заместитель директора пограничной службы Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Геннадий Медведев, начальник службы пункта управления командования ФСБ РФ в оккупированном Крыму Руслан Ромашкин, заместитель начальника пограничной службы — начальник отдела береговой охраны ФСБ РФ Андрей Шейн и начальник управления пограничной службы РФ Сергей Станкевич.

Из организаций под санкции попали расположенные в оккупированном Крыму машиностроительный завод «Фиолент» (Симферополь), конструкторско-технологическое бюро «Судокомпозит» (Феодосия) и строительная компания «Консоль-Строй» (Симферополь).

Также в санкционный список включены акционерное общество «Океанприбор», акционерное общество «Звезда», общество «Новые проекты», Зеленодольский завод имени Горького и Ярославский судостроительный завод.

Напомним, Евросоюз недавно продлил и расширил антироссийские санкции из-за нападения российских военнослужащих на украинские корабли в акватории Керченского пролива.