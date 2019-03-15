Погода в Украине на 16 марта: синоптики обещают дождь. Фото: Ukranews

https://racurs.ua/n119458-pogoda-v-ukraine-na-16-marta-sinoptiki-obeschaut-dojd.html

Racurs.ua

Погода в Украине 16 марта будет дождливой и холодной в большинстве областей. Такую погоду в Украину принесет северный циклон, центр которого расположен над Балтикой. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Согласно прогнозам синоптиков, во всех областях Украины завтра ожидаются дожди, а местами и ливни.

Атмосферные фронты северного циклона принесут в Украину сильный запад ветер, а в некоторые области — юго-западный.

Температура воздуха прогнозируется от 2° мороза до 4° тепла ночью и от 6 до 13°выше нуля днем.

Погода в Киеве 16 марта ожидается дождливая, но ночью без осадков. Температура ночью 0−2° тепла, днем 6−8° выше нуля.

Во Львове днем будет дождь, ночью пройдет мокрый снег. Столбики термометров ночью покажут 1−3° тепла, днем 8−10° выше нуля.

В Одессе синоптики обещают меньшее количество осадков: дождь будет идти днем, но к ночи прекратится. Температура воздуха — от 2° до 4° тепла ночью и от 9° до 11° выше нуля днем.

В Днепре прогнозируется дождь 16 марта, который ночью перейдет в мокрый снег. Ночью температура составит 0−2° тепла, а днем воздух прогреется до 8−10° выше нуля.

В Харькове также погода будет с осадками: дождь, переходящий в мокрый снег. Синоптики прогнозируют от 1° мороза до 1° тепла ночью и 6−8° выше нуля днем.

В Карпатах днем будет идти дождь, а ночью — мокрый снег. Столбики термометров достигнут отметки 10° тепла днем, а ночью покажут 1−3° выше нуля.

Метеорологи прогнозируют на завтра, 16 марта, небольшие магнитные возмущения в течение суток.

Ранее сообщалось, что в конце марта магнитные бури накроют Украину.