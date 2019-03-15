15 марта правительство объявило о переговорах с МВФ относительно цены на газ для населения, фото — "Радио Свобода"

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Главными новостями пятницы, 15 марта, стали ужасный террористический акт в Новой Зеландии, начало переговоров правительства с МВФ о цене газа для населения, а также новые антироссийские санкции ЕС за агрессию против Украины в Керченском проливе и на Азове.

Утром стало известно о том, что во втором по величине городе Новой Зеландии — Крайстчерче — произошло нападение на мечеть Аль-Нуб. Жертвами теракта стали не менее 49 человек. Нападение в прямом эфире транслировалось одним из злоумышленников в интернете. За несколько часов до теракта в Фейсбук появился 73-страничный манифест одного из террористов, который объяснял мотивы своих поступков. На его взгляды повлиял осуществленный сторонником «Исламского государства» теракт в Стокгольме в 2017 году. Полиция задержала по крайней мере четырех подозреваемых.

Страны Европейского Союза ввели сегодня новые санкции против восьми граждан РФ, причастных к нападению российского флота на украинские корабли в Керченском проливе. В «черный список» попали высшие офицеры российского флота и командиры военных судов. Среди них, например, начальник пограничного управления ФСБ РФ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич и командующий войсками Южного военного округа РФ Александр Дворников.

Правительство Украины объявило сегодня, что начало переговоры с МВФ, чтобы избежать дальнейших повышений цены на газ для населения. С 1 ноября 2018 года украинцы платят 8,55 грн за кубометр использованного газа, но договоренности с МВФ ранее предполагали постепенное подорожание этого вида топлива в 2019 году.