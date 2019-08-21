Саміт «Великої сімки»: стала відома тема зустрічі. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n125779-samit-velykoyi-simky-stala-vidoma-tema-zustrichi.html

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Саміт «Великої сімки» (G7) стане місцем обговорення проблематики гендерної рівності, а також розширення прав і можливостей жінок.

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Перед главами країн G7 виступлять нобелівські лауреати, співголови Ради «Великої сімки» з питань гендерної рівності Надія Мурад і Денис Муквеге, повідомляє «Укрінформ».

Згідно з даними вчених, у всьому світі понад 2,5 млрд жінок страждають через дискримінаційні закони і недостатній правовий захист.

У Раді гендерної рівності сподіваються на припинення насильства за гендерною ознакою, забезпечення умов для отримання жінками освіти і якісного медобслуговування, розширення їхніх прав і можливостей, а також забезпечення рівності між жінками і чоловіками у публічній діяльності.

Раду G7 із питань гендерної рівності створили у 2018 році. До неї входять 35 осіб, серед яких нобелівські лауреати, члени неурядових організацій та приватних компаній, а також чиновники, діячі культури і журналісти.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп хоче запросити лідера РФ Володимира Путіна на саміт G7 і виступив за повернення країни у G8. Як відомо, Росію виключили з цієї організації через військову агресію проти України й окупацію Криму.