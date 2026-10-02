G7 домовилася вивільнити 100 млн барелів нафти для стабілізації цін

https://racurs.ua/ua/n216606-g7-domovylasya-vyvilnyty-100-mln-bareliv-nafty-dlya-stabilizaciyi-cin.html

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Країни «Групи семи» вирішили стабілізувати ціни на нафту.

Учасники G7 домовилися упродовж чотирьох місяців вивільнити через Міжнародне енергетичне агентство 100 млн барелів нафти та нафтопродуктів. Таким чином планується стабілізувати енергетичні ринки на тлі зростання цін. Про це йдеться у заяві лідерів «Групи семи» за підсумками віртуальної зустрічі.

Зазначається, що більшу частину дизеля хочуть вивільнити вже в перші 20 днів. Графіки технічного обслуговування НПЗ будуть спільно координуватися, щоб уникнення одночасної зупинки значних виробничих потужностей.

Також ці країни домовилися, що не запроваджуватимуть взаємні обмеження на експорт енергоносіїв. Крім того, вони закликали інших виробників не вводити заборони, які можуть посилити напруженість на ринку.

Країгт G7 у своїй заяві закликала держави зі значними потужностями з переробки нафти збільшити виробництво нафтопродуктів, насамперед дизельного пального.

Нагадаємо, 1 жовтня президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що причиною подорожчання в США дизельного палива стали удари України по російських НПЗ, а не розпочата ним війна на Близькому Сході й блокування протоки Ормуз.