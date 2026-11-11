Країни G7 зобов'язалися забезпечити Україну засобами ППО та посилити фінансову допомогу. Фото:

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Країни G7 продовжать надавати Україні військову допомогу.

Країни-учасниці «Групи семи» підтвердили намір продовжувати постачання Україні засобів і систем протиповітряної оборони, ракет-перехоплювачів та озброєння великої дальності. Також Україні нададуть ліцензії для розширення власного військового виробництва. Про це йдеться у спільній заяві очільників МЗС країн G7 за підсумками зустрічі в Парижі. Документ опублікувало міністерство закордонних справ Великої Британії.

Зазначається, що дипломати оцінили прогрес у виконанні зобов’язань щодо забезпечення України засобами ППО. Також наголосили, що надання Києву ліцензій дозволить українцям масштабувати власне виробництво зброї та дасть змогу реалізовувати невід'ємне право на самооборону.

Як ми зобов’язалися під час саміту G7 в Евіані, ми оцінили прогрес у постачанні Україні засобів, систем і перехоплювачів протиповітряної оборони, засобів ураження великої дальності та ліцензій, які дозволять їй нарощувати власне військове виробництво та реалізовувати своє невід'ємне право на самооборону. Ми й надалі налаштовані продовжувати та посилювати наші зусилля в цьому напрямі, — йдеться у спільній заяві.

Також очільники зовнішньополітичних відомств домовилися посилити фінансову та матеріальну допомогу Україні, щоб підтримати її в зимовий період.

Нагадаємо, у серпні президент Франції Еммануель Макрон і прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем дали згоду передати Україні ліцензію для спільного виробництва високоточних ракети Storm Shadow/SCALP.