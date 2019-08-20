Степан Полторак. Фото: flickr.com

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Министр обороны Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил Украины.

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Бойцы ВСУ будут премированы по случаю 28 годовщины Независимости Украины. Об этом глава оборонного ведомства 20 августа сообщил на своей странице в Facebook.

Подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим Вооруженных сил по случаю 28 годовщины Независимости Украины — говорится в сообщении.

По информации Полторака, военнослужащие ВСУ, в том числе бойцы срочной службы и курсанты, получат по 1 тыс. грн. Премию в размере 2 тыс. грн получат военные, которые в этом году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил на Донбассе. Такая же премия предусмотрена военнослужащим, которые сейчас служат в Донецкой и Луганской областях.

Напомним, в июле президент Украины Владимир Зеленский презентовал комфортные мобильные жилые модули для военнослужащих Вооруженных сил Украины. Специальное жилье получат военнослужащие, которые служат на первой и второй линии обороны на Донбассе.