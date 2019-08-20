Смертельное ДТП произошло в Киеве. Фото:

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Ракурс

Кровавое ДТП произошло в Киеве 20 августа. В результате аварии погибла молодая девушка.

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Неустановленный водитель, управляя автомобилем Mercedes (Мерседес), совершил наезд на потерпевшую на пешеходном переходе. От полученных травм женщина скончалась на месте. Об этом сегодня сообщила пресс-служба Главного управления Нацполиции в Киеве.

Автопроисшествие произошло в 1.15 в Святошинском районе возле станции метро «Академгородок». Водитель, сбивший девушку, бросил на месте аварии свое авто и скрылся с места происшествия. Сотрудники полиции опросили свидетелей и очевидцев аварии, устанавливаются причины и механизм ДТП.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Сообщество «Киев оперативный» в Facebook сообщило, что авто неслось на бешеной скорости и снесло девушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Отмечается, что удар был такой силы, что пострадавшую разорвало на куски. Помощь врачей погибшей не понадобилась.

Напомним, 19 августа на пересечении улиц Саксаганского и Льва Толстого произошло ДТП, в результате которого пострадали по меньшей мере четыре человека. Столкновение автомобилей Range Rover и Tesla привело к тому, что джип влетел в толпу пешеходов.