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Смертельна ДТП сталася у Києві. Фото:

У Києві водій Mercedes на смерть збив дівчину та втік з місця ДТП (ФОТО)

20 сер 2019, 10:33
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Кривава ДТП сталася в Києві 20 серпня. Внаслідок автопригоди загинула молода дівчина.

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Невстановлений водій, керуючи автомобілем Mercedes (Мерседес), здійснив наїзд на потерпілу на пішохідному переході. Від отриманих травм жінка померла на місці. Про це сьогодні повідомила прес-служба Головного управління Нацполіції у Києві.

Автопригода сталася 1.15 у Святошинському районі біля станції метро «Академістечко». Водій, який збив дівчину, покинув на місці аварії своє авто та зник із місця події. Співробітники поліції опитали свідків та очевидців аварії, встановлюються причини та механізм ДТП.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Спільнота «Київ оперативний» у Facebook повідомила, що авто мчалося на шаленій швидкості й знесло дівчину, яка переходила дорогу по пішохідному переходу. Зазначається, що удар був такої сили, що потерпілу розірвало на шматки. Допомога лікарів загиблій не знадобилася.

У Києві Mercedes на смерть збив дівчину. Фото: Нацполіція, спільнота «Київ оперативний

У Києві Mercedes на смерть збив дівчину. Фото: Нацполіція, спільнота «Київ оперативний

Нагадаємо, 19 серпня на перетині вулиць Саксаганського та Льва Толстого сталася ДТП, внаслідок якої постраждали щонайменше четверо осіб. Зіткнення автомобілів Range Rover та Tesla призвело до того, що джип влетів у натовп пішоходів.

Джерело: Ракурс


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