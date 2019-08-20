Утечка радиации в РФ: четыре станции прекратили передавать данные после взрыва в Северодвинске, фото — ТСН

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Уже четыре метеостанции России прекратили передавать данные о радиации после взрыва в Северодвинске. Все они находятся на территории, прилегающей к полигону в Архангельской области, на котором 8 августа произошел взрыв.

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Ранее СМИ сообщали о двух метостанциях, сейчас же еще две станции мониторинга ядерных испытаний перестали работать. Об этом сообщил исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Ласина Зербо.

По его словам, последний раз информация со станций в чукотском городе Билибино и селе Залесово в Алтайском крае поступила 13 августа, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее Зербо заявил, что на связь перестали выходить станции в Дубне и Кирове. Еще одна такая станция находится в Уссурийске, она продолжает работать.

В России сбои объяснили «проблемами связи и сети». Между тем эксперты высказывали опасения, что власти РФ могут «попробовать ограничить распространение сведений об аварии», которая вызвала, как сообщалось, повышение уровня радиации в 4−16 раз.

Взрыв на военном полигоне Минобороны в районе Северодвинска прогремел 8 августа. В результате погибли пять человек — специалисты «Росатома».

Президент России Владимир Путин только через 11 дней после взрыва в Архангельской области сообщил о радиации и судьбе пострадавших. Вчера он сделал заявление в ответ на вопрос журналистов во время брифинга в летней резиденции президента Франции Эммануэля Макрона.

Путин заявил, что все раненые и погибшие в результате взрыва получат государственные награды и заверил, что радиационный риск отсутствует.

Ранее российский Greenpeace заявлял, что власти скрывают информацию об уровне радиации после взрыва, который произошел на военном полигоне. 13 августа специалисты «Росгидромета» сообщили, что после взрыва уровень радиации в Северодвинске (почти 50 км от места взрыва) подскочил в 4−16 раз.

«Росатом» официально сообщил о гибели пяти своих сотрудников. В мире взрыв связали с испытаниями нового оружия РФ, о котором в феврале 2019 года заявил Путин. Тогда речь шла об успешных испытаниях крылатой ракеты неограниченной дальности с ядерной двигательной установкой «Буревестник».