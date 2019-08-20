Витік радіації в РФ: чотири станції припинили передавати дані після вибуху в Сєверодвінську, фото — ТСН

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Вже чотири метеостанції Росії припинили передавати дані про радіацію після вибуху в Сєверодвінську. Усі вони розміщені на території, прилеглій до полігону в Архангельській області, на якому 8 серпня стався вибух.

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Раніше ЗМІ повідомляли про дві метостанції, нині ж ще дві станції моніторингу ядерних випробувань перестали працювати. Про це повідомив виконавчий секретар Організації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань Ласіна Зербо.

За його словами, востаннє інформація зі станцій в чукотському місті Білібіно і селі Залєсово в Алтайському краї надійшла 13 серпня, повідомляє The Wall Street Journal.

Раніше Зербо заявив, що на зв’язок перестали виходити станції в Дубні і Кірові. Ще одна така станція знаходиться в Уссурійську, вона продовжує працювати.

У Росії збої пояснили «проблемами зв’язку та мережі». Тим часом експерти висловлювали побоювання, що влада РФ може «спробувати обмежити поширення відомостей про аварію», яка викликала, як повідомлялося, підвищення рівня радіації в 4−16 разів.

Вибух на військовому полігоні Міноборони в районі Северодвінську прогримів 8 серпня. В результаті загинули п’ятеро людей — фахівці «Росатома».

Президент Росії Володимир Путін тільки через 11 днів після вибуху в Архангельській області повідомив про радіацію і долю постраждалих. Вчора він зробив заяву у відповідь на питання журналістів під час брифінгу в літній резиденції президента Франції Еммануеля Макрона.

Путін заявив, що всі поранені і загиблі в результаті вибуху отримають державні нагороди і запевнив, що радіаційний ризик відсутній.

Раніше російський Greenpeace заявляв, що влада приховує інформацію про рівень радіації після вибуху, який стався на військовому полігоні. 13 серпня фахівці «Росгідромету» повідомили, що після вибуху рівень радіації в Сєвєродвінську (майже 50 км від місця вибуху) підскочив у 4−16 разів.

«Росатом» офіційно повідомив про загибель п’яти своїх співробітників. У світі вибух пов’язали із випробуваннями нової зброї РФ, про яку у лютому 2019 року заявив Путін. Тоді йшлося про успішні випробування крилатої ракети необмеженої дальності з ядерної руховою установкою «Буревісник».