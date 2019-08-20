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Евро и доллар подорожали. Фото: pxhere.com

Курс валют: доллар и евро подорожали

20 авг 2019, 09:57
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Национальный банк Украины 20 августа установил официальный курс на уровне 25,17 грн за 1 долл.

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19 августа котировки гривни к доллару на открытии межбанка установились на уровне 25,16 — 25,19 грн за 1 долл. Поэтому за сегодняшним днем американская валюта подешевела. Об этом сегодня сообщила пресс-служба НБУ.

На сайте регулятора отмечается, что курс гривни к евро 20 августа установлен на уровне 27, 95 грн за евро. 19 августа официальный курс 1 евро был 27,85 грн. Таким образом европейская валюта подорожала на 10 коп.

Напомним, в апреле международное рейтинговое агентство Fitch спрогнозировало, что курс доллара в Украине в конце 2019 года вырастет. Зарубежные специалисты считают, что 1 долл. будет стоить 28,86 грн. Аналитики утверждают, что в 2020 году гривна тоже продолжит свое падение и в начале следующего года 1 долл. будет стоить 30,6 грн.

Источник: Ракурс


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