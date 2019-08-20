Євро та долар подорожчали. Фото: pxhere.com

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Ракурс

Національний банк України 20 серпня встановив офіційний курс на рівні 25,17 грн за 1 дол.

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19 серпня котирування гривні до долара на відкритті міжбанку встановилися на рівні 25,16 — 25,19 грн за 1 дол. Відтак за сьогоднішнім днем американська валюта подешевшала. Про це сьогодні повідомила прес-служба НБУ.

На сайті регулятора відзначається, що курс гривні до євро 20 серпня встановлено на рівні 27, 95 грн за євро. 19 серпня офіційний курс 1 євро був 27,85 грн. Таким чином європейська валюта подорожчала на 10 коп.

Нагадаємо, у квітні міжнародне рейтингове агентство Fitch спрогнозувало, що курс долара в Україні наприкінці 2019 року зросте. Закордонні фахівці вважають, що 1 дол. коштуватиме 28,86 грн. Аналітики стверджують, що в 2020 році гривня теж продовжить своє падіння й на початку наступного року 1 дол. коштуватиме 30,6 грн.