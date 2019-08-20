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Степан Полторак. Фото: flickr.com

Військовослужбовці ЗСУ отримають премії до Дня незалежності: Полторак підписав наказ

20 сер 2019, 11:01
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Міністр оборони Степан Полторак підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил України.

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Бійці ЗСУ будуть премійовані з нагоди 28 річниці Незалежності України. Про це глава оборонного відомства 20 серпня повідомив на власній сторінці у Facebook.

Підписав наказ про виплату грошової премії військовослужбовцям Збройних сил з нагоди відзначення 28 річниці Незалежності України, — йдеться у повідомленні.

За інформацією Полторака, військовослужбовці ЗСУ, у тому числі бійці строкової служби й курсанти, отримають по 1 тис. грн. Премію в розмірі 2 тис. грн отримають військові, які цьогоріч залучалися до виконання завдань в складі підрозділів Об'єднаних сил на Донбасі. Така ж премія передбачена військовослужбовцям, які наразі служать у Донецькій та Луганській областях.

Нагадаємо, у липні президент України Володимир Зеленський презентував комфортні мобільні житлові модулі для військовослужбовців Збройних сил України. Спеціальне житло отримають військовослужбовці, які служать на першій та другій лінії оборони на Донбасі.

Джерело: Ракурс


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