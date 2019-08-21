НАБУ закрило справу щодо можливої розтрати держкоштів кінокомпанією помічника Зеленського. Фото: Telekritika

https://racurs.ua/ua/n125785-nabu-zakrylo-spravu-schodo-mojlyvoyi-roztraty-derjkoshtiv-kinokompaniieu-pomichnyka-zelenskogo.html

Ракурс

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) закрило справу проти компанії помічника президента України Володимира Зеленського «Кіноквартал».

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Установу підозрювали у ймовірній розтраті державних коштів, однак слідство не виявило ознак складу кримінального правопорушення. Про це повідомили у НАБУ на запит «Українських новин».

Зазначимо, що кримінальне провадження за фактом скоєння дій, передбачених ч. 5 ст. 191 (розтрата державних коштів в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу було закрито 8 липня. Справу відкрили у квітні цього року за заявою організації «Союз добровольців».

Організація заявляє, що «Кіноквартал» порушив умову фінансування щодо створення стрічки повністю української мовою і, так як умову не виконали, це свідчить про розтрату. Мова йде про фінансування фільму «Я, ти, він, вона», 49% бюджету якого профінансувало Держкіно.

У 2017 році цей фільм був одним із 10 учасників конкурсного відбору, однак після прокату повернув бюджету суму на 4 млн грн меншу від отриманої.

Як раніше повідомляв «Ракурс», документальний фільм про футбольних фанатів від «Кінокварталу» може отримати державне фінансування.