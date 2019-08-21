Злоупотребление властью: НАБУ обязали открыть дело в отношении Порошенко и Климкина. Фото: NBN

https://racurs.ua/n125786-zloupotreblenie-vlastu-nabu-obyazali-otkryt-delo-v-otnoshenii-poroshenko-i-klimkina.html

Ракурс

Экс-президент Петро Порошенко и глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин станут фигурантами дела о злоупотреблении властью.

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Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Соломенский райсуд Киева обязал внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на определение суда.

На внесение данных в ЕРДР у НАБУ есть не более суток после получения копии постановления. Согласно определению суда, правоохранители должны внести в реестр сведения об уголовных правонарушениях, которые неизвестный заявитель подал 15 июля.

По словам заявителя, он сообщил о нарушении Порошенко и Климкиным ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства правонарушений не раскрываются

Заявитель отмечает, что сведения не были внесены ЕРДР, не смотря на поданный документ.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд разрешил допросить Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа).