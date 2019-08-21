Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Злоупотребление властью: НАБУ обязали открыть дело в отношении Порошенко и Климкина. Фото: NBN

Злоупотребление властью: НАБУ обязали открыть дело в отношении Порошенко и Климкина

21 авг 2019, 14:14
999

Экс-президент Петро Порошенко и глава Министерства иностранных дел (МИД) Павел Климкин станут фигурантами дела о злоупотреблении властью.

Loading...

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) Соломенский райсуд Киева обязал внести соответствующие сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). Об этом сообщает «Интерфакс-Украина», ссылаясь на определение суда.

На внесение данных в ЕРДР у НАБУ есть не более суток после получения копии постановления. Согласно определению суда, правоохранители должны внести в реестр сведения об уголовных правонарушениях, которые неизвестный заявитель подал 15 июля.

По словам заявителя, он сообщил о нарушении Порошенко и Климкиным ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства правонарушений не раскрываются

Заявитель отмечает, что сведения не были внесены ЕРДР, не смотря на поданный документ.

Как ранее сообщал «Ракурс», суд разрешил допросить Порошенко с применением детектора лжи (полиграфа).


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...

Новости

Главные новости
999

Россия освободила украинского политзаключенного Романа Терновского

Украинский политический узник, участник организации «Правый Сектор» Роман Терновский, возвращается домой, в Украину. Мужчину освободили в результате окончания незаконного срока заключения

Новости Украины
16:51

Богатырский турнир и автосоревнования: КГГА опубликовала программу мероприятий ко Дню Независимости

В Киеве на День Независимости Украины запланирован ряд интересных мероприятий, которые стоит посетить. Состоятся соревнования на ретро-автомобилях, забег в вышиванках, богатырский турнир и т. п

Новости Украины
16:23

Часть депутатов нарабатывает схему контрабанды угля Донбасса — Безсмертный (ВИДЕО)

Депутаты из окружения президента Украины Владимира Зеленского имеют отношение к контрабандным схемам с углем Донбасса и толкают его на ее поощрение, считает дипломат Роман Безсмертный

Новости Украины
13:08
Новости партнеров
Загрузка...