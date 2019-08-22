Обмін ув'язненими: Україна готує фігуранта «справи 2 травня» та двох дезертирів до передачі РФ. Фото: Кореспондент

https://racurs.ua/ua/n125815-obmin-uv-yaznenymy-ukrayina-gotuie-figuranta-spravy-2-travnya-ta-dvoh-dezertyriv-do-peredachi.html

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Обмін в’язнями між Україною та Росією може відбутися найближчим часом. Зараз в Україні почали юридичну процедуру оформлення трьох росіян, двоє з яких є кримськими військовослужбовцями-зрадниками, а ще один фігурує у справі про трагічні події в Одесі 2 травня 2014 року, до обміну ув’язненими.

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Йдеться про громадян Росії Максима Одинцова, Олександра Баранова та Євгенія Мефьодова, котрі в Україні засуджені до тюремних термінів за дезертирство, державну зраду та сепаратизм. Про це 22 серпня у коментарі ТАСС повідомив адвокат ув’язнених Валентин Рибін.

За його словами, Одинцов був засуджений до 14 років позбавлення волі, Баранов — до 13, а Мефьодов недавно був відпущений під заставу.

Захисник росіян додав, що в списку на обмін є й інші імена, але називати він їх не став. Рибін висловив припущення, що обмін відбудеться незабаром.

Нагадаємо, що напередодні російські ЗМІ повідомили, що РФ поверне додому українських військовополонених моряків, захоплених у Керченській протоці, до кінця серпня. Крім моряків, в Україну також можуть повернутися утримувані Росією політв’язні. Відповідні переговори про обмін ув’язненими між Україною та Росією досягли фінальної стадії.