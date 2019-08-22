Український боксер Олександр Усик. Фото: Трибуна

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Дебютний бій українця Олександра Усика в надважкій вазі відбудеться проти 33-річного російського боксера Андрія Федосова.

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Спортсмен із РФ дав згоду зустрітися з українцем 12 жовтня в Чикаго. Таким чином Федосов замінить Карлоса Такама, оскільки бій із камерунцем був зірваний. Про це повідомляє BoxingScene.

Російський боксер провів на професійному рингу 34 поєдинки. Він покидав ринг у якості переможеного тричі. У 2004 році його переміг Олександр Міленко, у 2010 — Ленс Вітакер. Останній програш відбувся в 2014 році, коли суперником був Браянт Дженнінгс.

Андрій Федосов володіє хорошим ударом, часто нокаутує своїх суперників. У 31 поєдинку він достроково завершив 25 боїв. Росіянин востаннє боксував проти Джої Давейко, у жовтні 2018 року, коли переміг за очками.

Раніше повідомлялося, що Олександр Усик вперше битиметься в статусі суперваговика 12 жовтня. Дебютний бій українця пройде на Wintrust Arena в американському Чикаго.

Нагадаємо, у червні Олександр Усик залишився без чемпіонських поясів у важкій вазі, оскільки заявив про перехід у надважку вагу. Українець повинен битися з камерунцем Карлосом Такамом 25 травня, але через травму дебют Усика у надважкій вазі перенесли на осінь.